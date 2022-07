Rudy Gobert, son message d’adieu aux fans du Jazz

Rudy Gobert a passé la totalité de ses 9 saisons en NBA sous les mêmes couleurs, celles du Utah Jazz. Passé de joueur de développement dans la défunte D-League à triple Defensive Player of the Year et All-Star, l'intérieur français a forcément eu un pincement au coeur en apprenant son trade vers les Minnesota Timberwolves vendredi.

Les rumeurs étaient pressantes et on savait que Danny Ainge ne laisserait pas le Jazz inchangé pendant l'intersaison. Gobert a été le premier domino à tomber, mais il ne gardera que les bons souvenirs de son aventure à Salt Lake City, comme il l'a indiqué dans un message sur ses réseaux sociaux quelques heures après l'annonce de son transfert.

"Utah, je n'étais qu'un gamin de France quand je suis arrivé il y a 9 ans. Mais je me suis senti accueilli et soutenu dès le premier jour. J'ai grandi en tant qu'homme et en tant que joueur sous vos yeux. Je suis reconnaissant pour chaque moment passé ici. L'Utah et sa communauté occuperont toujours une place particulière dans mon coeur. Merci ! Le voyage continue".

Neuf ans après avoir été d'abord drafté par les Nuggets, qui l'ont immédiatement redirigé vers le Jazz, Rudy Gobert va retrouver l'homme qui l'avait initialement sélectionné : Tim Connelly. Le nouveau patron des Wolves, tout juste arrivé de Denver, avait visiblement des regrets de ne pas avoir pu travailler avec le pivot des Bleus. Gobert a été son premier "choix" de Draft et il est aujourd'hui son premier choix fort en tant que président de Minnesota.

Pour rappel, les Wolves ont envoyé Malik Beasley, Patrick Beverley, Walker Kessler, Jarred Vanderbilt, Leandro Bolmaro et quatre premiers tours de Draft (2023, 2025, 2027 non protégés, 2029 protégé top 5), mais aussi un swap du choix 2026 pour boucler la transaction.

Rudy Gobert tradé aux Minnesota Timberwolves !