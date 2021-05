Rudy Gobert sort le flop de ce début de playoffs, c’était « The I Fell Tower »

Ce n'était pas un très grand soir de basket pour le Utah Jazz et Rudy Gobert. Le double-double du pivot français (11 points, 15 rebonds) n'a pas empêché son équipe de perdre le game 1 contre Memphis à domicile. Pire, Gobert n'a pas fini la rencontre après son expulsion pour 6 fautes et tout ce que les gens vont retenir de son match... s'est déroulé une fois qu'il était déjà hors du jeu.

En fin de partie, alors qu'il traînait non loin du panier des Grizzlies, Rudy Gobert a quelque peu gêné la marche de Kyle Anderson. L'ancien Spur a alors écarté le double (bientôt triple) meilleur défenseur de l'année en NBA. On ne sait pas si le sol était glissant, si Anderson a une force surhumaine ou si Rudy a eu un petit coup de fatigue, mais cela ressemble surtout à bon gros coup de flopping pour que le joueur adverse prenne une faute technique.

Rudy Gobert flop pic.twitter.com/2I9znficUN — NBA Central (@TheNBACentral) May 24, 2021

CQFR : Trae Young est un Knicks Killer, les Lakers et le Jazz au tapis

Même en zoomant pour analyser un peu la poussette d'Anderson, la séquence n'est pas à l'avantage de Rudy.

Gobert tried to sell this flop after fouling out 😭 @shaqtin pic.twitter.com/lJYxptNx3S — Bleacher Report (@BleacherReport) May 24, 2021

Un internaute a eu le génie de renommer Rudy Gobert, the I Fell Tower pour l'occasion. C'est de bonne guerre.

Allez Rudy, on oublie ce petit moment gênant et on se reconcentre sur l'essentiel pour le game 2, hein ?

Polémique : James Harden, un flop qui a fait gagner les Nets ?