- Premier match de playoffs en carrière, premier acte de "Knicks Killer" à la Reggie Miller. Trae Young a éteint un Madison Square Garden volcanique dans le game 1 de la série entre les Hawks et les Knicks. A 0.9 seconde de la fin, le meneur d'Atlanta a rentré un floater crucial par dessus Julius Randle qu'il a célébré en intimant l'ordre au peuple new yorkais de se taire.

S'il veut réellement prendre la relève de Miller, Trae Young devra réussir plusieurs performances mémorables comme celle-ci à Big Apple. Pour sa première en playoffs, dans une salle hostile, le 3e année a montré un formidable aplomb : 32 points (à 11/23), 10 passes et 7 rebonds.

- Le match en lui-même a été intense et prometteur pour la série dans son ensemble. Julius Randle est passé à côté de son sujet (15 pts à 6/23), mais New York a quand même tenu le coup en s'appuyant sur ses remplaçants Alec Burks (27 pts) et Derrick Rose (17 pts).

- Tom Thibodeau a tenté un coup de poker avec Frank Ntilikina en lui demandant de défendre sur Trae Young sur la dernière action du match. Après être correctement resté face à lui quelques instants, le Français n'a malheureusement pas pu stopper le meneur des Hawks, tout content de pouvoir placer son floater derrière. C'est aussi le risque de moves comme celui-là. Ntilikina était complètement froid et a dû essayer de se mettre au niveau d'intensité d'un type ultra bouillant en quelques secondes.

Philadelphie 1-0 Washington

- On ne sait pas si ce sera le cas dans l'éventualité d'un affrontement futur avec Brooklyn, mais Philadephie avait un Big Three cette nuit. Tobias Harris a montré quel joueur il était devenu en portant les Sixers sur ses épaules dans le game 1 contre Washington. Les Wizards se sont accrochés et ont mené la vie dure à la meilleure équipe de l'Est en saison régulière. Sans Harris (37 points, dont 28 en première mi-temps), pas sûr que les hommes de Doc Rivers se seraient sortis du guêpier.

- Bradley Beal (33 pts) et Russell Westbrook (16 points, 14 passes) ont fait de leur mieux mais n'ont jamais été productifs sur d'assez longues périodes pour que Washington puisse créer la surprise.

- Sans être fabuleux dans le jeu, Joel Embiid (30 pts) a quand même réussi à aller 12 fois sur la ligne pour y faire un quasi sans-faute (12/13). Le Camerounais a semblé en pré-chauffage et on l'attend plus dominant sur la suite. Ben Simmons a lâché 15 passes décisives, son record personnel en playoffs NBA.

Utah 0-1 Memphis

- On se demandait si les Grizzlies n'allaient pas arriver un peu carbo dans l'Utah pour le game 1 de la série. Même pas deux jours plus tôt, ils étaient aux prises avec les Warriors pour un match crucial achevé en prolongation. La réponse a été un gigantesque NON. Memphis est allé surprendre le Jazz, l'équipe avec le meilleur bilan NBA en saison régulière, sur son parquet s'il vous plaît !

Dillon Brooks (31 pts) et Ja Morant (26 pts) sont restés sur leur niveau d'intensité du play-in et sont même devenus le premier tandem de débutants en playoffs à dépasser les 25 points chacun depuis 16 ans ! La dernière fois, c'était en 2005 avec les Bulls Ben Gordon et Andres Nocioni. Pour Brooks, ces 31 points sont même un record de franchise pour un débutant en post-saison.

- L'absence de Donovan Mitchell a pesé sur ce match, même si le Jazz est censé avoir appris à jouer sans son meilleur scoreur ces dernières semaines. Quin Snyder n'avait pas d'arrière assez prolifique pour répondre au défi posé par Memphis. Utah a semblé en manque de repères et d'agressivité, ce qui devra absolument être réparé dans les jours qui viennent pour éviter un fiasco.

- Rudy Gobert n'a pas trop pesé en attaque (11 points à 4/4) mais a pris 15 rebonds et réussi 3 contres. Ceux qui ont suivi la fin de match auront peut-être surtout retenu son expulsion pour 6 fautes et surtout, son magnifique flop après une poussette de Kyle Anderson alors qu'il était déjà hors du match.

Phoenix 1-0 LA Lakers

- Charles Barkley a dit en marge de ce game 1 entre Phoenix et L.A. que les Lakers ne faisaient peur à personne. C'est sans doute exagéré, mais c'est au moins valable pour les Suns. Pour le premier match de leur carrière en playoffs NBA, Devin Booker, Deandre Ayton ou Mikal Bridges n'ont pas montré la moindre once de stress et se sont payés les champions en titre.

- La rencontre a été parfois tendue et les esprits se sont échauffés, mais jamais les Suns n'ont semblé en réelle difficulté. Booker (34 points, 8 passes, 7 rebonds) et Ayton (21 points, 16 rebonds) ont montré qu'ils étaient à la hauteur de l'événement.

BIG Game 1 for @DeandreAyton. ☀️ 21 PTS

☀️ 16 REB

- On ne va pas commencer à tirer la sonnette d'alarme. Les Lakers se sont sortis un peu miraculeusement du barrage contre les Warriors et le tandem LeBron James-Anthony Davis ne respire pas la bonne santé physique. Les deux hommes n'ont pas été plus incisifs que ça cette nuit, avec 31 points combinés à 11/29. Davis, en particulier, est attendu au tournant pour porter l'équipe sur ces matches et les fans lui en demanderont forcément plus dans le game 2.

- Lorsque Chris Paul s'est blessé à l'épaule et a dû recevoir des soins au vestiaire, on s'est dit qu'il était vraiment frappé par la poisse en playoffs. CP3 est revenu pour aider son équipe à finir le job et on espère vraiment pour lui et pour la suite de cette série que ce n'est pas grand chose.