Rudy Gobert a été surpris par les votes pour le DPoY…

Pour la troisième fois de sa carrière, Rudy Gobert a été nommé meilleur défenseur de l'année en NBA. Une récompense amplement méritée pour l'intérieur du Utah Jazz, toujours aussi important pour la défense de son équipe.

Pour autant, tout au long de la saison, il y a tout de même eu des débats concernant cette distinction individuelle. Ainsi, le joueur des Philadelphia Sixers Ben Simmons a souvent eu l'air d'une vraie menace pour le Français.

L'Australien n'a d'ailleurs pas hésité à faire campagne pour lui en dénigrant Gobert. Mais finalement, le natif de Saint-Quentin l'a largement devancé de 177 points. Un résultat qui a surpris le pivot... qui s'attendait à gagner avec une avance encore plus importante !

"J'étais même surpris que ce ne soit pas unanime. Il y a beaucoup de bons défenseurs dans cette ligue, mais il n'y a pas de débat sur qui a le plus d'impact sur le terrain. Même si je ne suis pas le plus populaire...

Beaucoup ne regardent ni les statistiques avancées, ni les matches. Et comme en plus les réseaux sociaux mettent plus en valeur d'autres joueurs... Mais je suis content de voir que, dans une large part, la plupart des votants ont fait leur devoir, comme on dit ici", a confié Rudy Gobert pour le quotidien L'Equipe.