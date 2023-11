Rudy Gobert, acclamé par les fans des Wolves : « Un peu d’amour, ça fait toujours du bien »

Rudy Gobert est un basketteur au talent parfois incompris. Parce qu’il excelle dans tout un tas de petits domaines qui sont moins perceptibles pour le plus large public. Ses contres sont visibles et ses rebonds se lisent dans les statistiques. Mais sa ténacité, sa rage de vaincre, son activité, sa densité physique, son placement, ses écrans-retard et plein d’autres atouts font que son impact est sous-estimé. C’est pourtant un joueur majeur pour les Minnesota Timberwolves. Les fans de la franchise en prennent conscience.

Rudy Gobert en mode muraille : l’année du 4e titre de DPoY ?

Ils ont acclamé le Français lors de la récente victoire contre les New York Knicks (117-100). Le natif de Saint-Quentin a encore une fois été le point central de la meilleure défense de la ligue et il a tout donné pour limiter l’apport de Mitchell Robinson, une machine à rebonds. C’est d’ailleurs après un contre et un bon écran-retard pour sécuriser un tir raté que les supporters ont donné de la voix pour saluer ses efforts.

« Un peu d’amour, ça fait toujours du bien », remarquait l’intéressé. « J’essaye d’être la meilleure version possible de moi-même et je vais continuer à faire ainsi. Mais c’est sympa de voir que les supporters apprécient. J’essaye de me donner à 200% chaque soir. J’ai raté quelques lancers ce soir mais, quoi qu’il arrive, je me donnerai à 200%. »

C’est exactement l’attitude que les coaches, les joueurs et les fans recherchent. Rudy Gobert est vraiment en train de reprendre des couleurs cette saison et il ne serait pas surprenant que ça l mène à nouveau jusqu’au All-Star Game ou au titre de DPOY.