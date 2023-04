Dimanche dernier, pour le dernier match de saison régulière, Rudy Gobert a dérapé. Après une altercation verbale avec son partenaire Kyle Anderson, l'intérieur des Minnesota Timberwolves a craqué en frappant son coéquipier à la poitrine pendant un temps-mort.

Suspendu pour le Play-in face aux Los Angeles Lakers (102-108), le Français doit faire, si son physique lui permet, son retour face à l'Oklahoma City Thunder. Et devant les médias, l'ex-joueur du Utah Jazz a affiché sa volonté de tourner la page par rapport à cette affaire.

"Nous nous sommes excusés l'un envers l'autre. Et nous sommes passés à autre chose. C'est la vie. C'est différent lorsque des millions de personnes regardent des vidéos et ont une opinion sur ce qui s'est passé, mais nous ne pouvons pas contrôler ça.

Ce que nous pouvons contrôler, c'est le respect que nous avons l'un pour l'autre et notre relation. J'aime toujours Kyle. Il est toujours mon frère. Je dis aux gens : 'Parfois, vous vous disputez avec votre famille. Parfois, on se dispute avec des gens qu'on aime et qu'on respecte beaucoup'.

C'est la vie. Personne n'est parfait. Les erreurs se produisent, puis on grandit et on passe à autre chose", a commenté Rudy Gobert.