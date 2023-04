Les Lakers s’arrachent et rejoignent Memphis au 1er tour

En foot, il y a cette phrase cliché qui dit que "l'important, c'est les trois points", afin de passer sous silence la manière et de se concentrer sur la victoire. Les Lakers sont un peu dans cet état d'esprit là, après leur victoire ultra poussive dans le play-in face à Minnesota cette nuit. Los Angeles a eu le mental pour se qualifier et rejoindre les Memphis Grizzlies au 1er tour des playoffs. Mais bon sang que ce fut dur, poussif et parfois vilain ! Le contexte de ce match sec peut évidemment expliquer bien des choses. Mais pas tout...

Les Lakers ne sont pas passés si loin de la correctionnelle, contre une équipe qui jouait quand même sans Rudy Gobert, ni Jalen McDaniels et qu'ils auraient sans doute dû dominer avec plus d'assurance.

Anthony Edwards est passé à côté de son match et avec une copie un peu moins charcutée offensivement de sa part, les Wolves auraient sans doute créé la surprise. "Ant-Man" a shooté à 3/17 (9 pts) et contribué au festival d'erreurs et de gags qui s'est déroulé dans la dernière partie de la rencontre.

Les Lakers ont cru avoir plié le match dans le money time, lorsque Dennis Schröder, servi par LeBron, a fait mouche à 3 points dans le corner pour donner 3 points d'avance aux siens à 1.4 seconde de la fin. C'était sans compter une faute très, très, très évitable d'Anthony Davis sur un shoot desperado de Mike Conley, dont le sang froid énorme pour rentrer trois lancers sur le fil a envoyé tout le monde en prolongation.

Anthony Davis fouled Mike Conley on this three-point attempt. Conley ended up hitting all 3 free throws. We're headed to overtime. pic.twitter.com/D45FQYWJ5p — Action Network (@ActionNetworkHQ) April 12, 2023

Avant ça, Minnesota avait manqué l'occasion de choquer la Crypto Arena en dilapidant leur avance de 15 points à la moitié du 3e quart-temps et en livrant un 4e quart hideux conclu sur un 19-12 pour les Lakers. L'overtime s'est disputé en mode "à toi, à moi" en matière de bourdes et de choix incompréhensibles qui ont rendu l'ensemble presque amusant, si toutefois on ne fait partie d'aucune des deux fanbases... On imagine que le fait que les Wolves ne manqueront pas de souligner la disparité en matière de lancers francs entre les deux équipes (17-3 pour les Lakers sur la 2e mi-temps et la prolongation), mais les hommes de Chris Finch n'ont pas arrangé leur cas en faisant preuve d'une incapacité à scorer tout court.

C'est finalement encore Schröder qui s'est montré le plus tranchant pour les Purple and Gold, avec deux lancers pour verrouiller la victoire en prolongation. LeBron James (30 points, 10 rebonds, 6 passes, 2 blks) a parfois montré un niveau vertigineux pour un basketteur de cet âge, sans toutefois pouvoir être totalement exonéré de la fragilité affichée par son équipe. Anthony Davis (24 pts, 15 rbds, 3 blks) a pesé malgré sa bêtise sur Conley, mais on s'attendait presque à le voir dominer plus que ça tant la raquette des Wolves était décimée...

30 FOR THE KING.

LAKERS WIN TO GET IN.@KingJames powers the Lakers into the #NBAPlayoffs presented by Google Pixel! pic.twitter.com/6Hw35GM3qf — NBA (@NBA) April 12, 2023

Il faut reconnaître que Karl-Anthony Towns (24 pts, 11 rbds, 5 pds) a été très bon compte-tenu du contexte, même s'il a commis à nouveau quelques erreurs et fautes dont Minnesota aurait pu se passer. C'est en tout cas plutôt encourageant en vu du match à mort qui s'annonce contre le vainqueur du barrage entre New Orleans et Oklahoma City.

Pour les Lakers, comme on le disait, l'essentiel est fait. Mais contre Memphis, et même s'il n'y aura plus cette pression inhabituelle d'un match unique et couperet, les Lakers ne pourront pas se permettre un style aussi inconstant et erratique. On va leur souhaiter que le format plus traditionnel des rencontres leur convienne mieux, mais ils vont affronter un adversaire d'un standing et d'un niveau très différents...

