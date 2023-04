Les Hawks surprennent le Heat et filent en playoffs

Les Hawks se sont envolés dans le premier quart-temps et n’ont jamais atterri. Atlanta, en confiance ce mardi, s’est imposé, non sans turbulence, face au Miami Heat (116-105) lors du premier match du play-in. Trae Young et ses coéquipiers auront donc le malheureux privilège d’affronter les Boston Celtics au premier tour des playoffs.

On a cru à plusieurs reprises que les Hawks allaient gâcher leur précieuse avance, durement accumulée. Mais malgré leur inconsistance, les faucons avaient déjà trop d’altitude avant la mi-temps — 24 points de plus que leur adversaire à un stade — pour descendre de leur petit nuage.

Trae Young, le leader, n’a pas vraiment brillé. Dejounte Murray, son lieutenant, non plus. À eux deux, les meneurs compilent certes 43 points, mais le bilan statistique reste en dessous des attentes. Ils ont toutefois su impacter le jeu d’autres manières pour compenser leurs approximations.

Trae Young, départ possible des Hawks dès cet été ?

Surtout, Atlanta a pu compter sur sa profondeur et un secteur intérieur très solide, qui a dominé avec ses 68 rebonds, dont 22 offensifs, contre 50 pour Miami. Clint Capela a été le principal artisan de cette hégémonie, pendant qu’Onyeka Okongwu faisait une nouvelle fois étalage de sa polyvalence. De De’Andre Hunter à Jalen Johnson, en passant par Saddiq Bey et Bogdan Bogdanovic, tous les joueurs entrés sur le terrain ont joué un rôle déterminant dans cette victoire.

Une équipe du Heat un cran en dessous

La réussite a varié en fonction des moments et de la dynamique. Sur courant alternatif, les Hawks ont eu des phases de bon et de moins bon, mais cela a suffi face à Jimmy Butler et ses coéquipiers, éteints pour la plupart. Le body language et l’intensité n’était pas ceux que nous nous attendions à voir en Floride, maintenant que les choses sérieuses ont commencé.

Seul Kyle Lowry (33 points à 11/16 au tir et 5 passes), visiblement libéré du poids de l’âge, a trouvé l’interrupteur pour enclencher le mode playoffs. Tyler Herro aussi a mis le feu aux poudres (26 points à 12/23), ce qui est plus ordinaire. Au-delà des deux extérieurs, personne n’a vraiment été au niveau auquel on l’attendait sur le plan offensif.

Le Heat devra faire mieux face au vainqueur du match Toronto — Chicago, avec qui il se disputera le dernier ticket pour les playoffs. Une défaite serait synonyme d’élimination définitive, ce qui constituerait une véritable désillusion pour les derniers finalistes de conférence.

