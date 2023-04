Trae Young, départ possible des Hawks dès cet été ?

Avec un bilan à l'équilibre, 41 victoires et 41 défaites, les Atlanta Hawks, 8èmes à l'Est, vont devoir passer par le Play-In pour se qualifier en Playoffs. Après le mouvement réalisé l'été dernier avec l'arrivée de Dejounte Murray, il s'agit d'une petite déception pour Trae Young et ses partenaires.

Et avant même la fin de la saison pour cette équipe, de sérieux changements sont attendus aux Hawks cet été. D'après les informations du journaliste de The Ringer Kevin O'Connor, les propriétaires de la franchise ont donné "le feu vert" aux dirigeants pour envisager toutes les solutions afin d'améliorer les résultats.

Ainsi, l'état-major d'Atlanta se montre ouvert à un départ de Young dans l'hypothèse d'une belle offre ! Malgré ses performances toujours intéressantes sur le plan individuel, le jeune talent de 24 ans a perdu du crédit en interne au cours des dernières années.

La raison ? Le natif de Lubbock a eu quelques problèmes de comportement, notamment sous les ordres de son ex-coach Nate McMillan. Au point de pousser les Hawks à envisager un trade dès cet été ? Possible.

En attendant, il n'y a aucune urgence sur ce dossier. Trae Young se trouve sous contrat jusqu'en 2026 (player option pour 2027). Et Atlanta, avant de prendre des décisions importantes, a tout de même une fin de saison à disputer.

Trae Young de plus en plus isolé à Atlanta ?