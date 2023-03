Trae Young de plus en plus isolé à Atlanta ?

Quin Snyder a débarqué sur le banc des Atlanta Hawks, mais ça n'a pour le moment pas atténué le bruit autour de Trae Young. Depuis plusieurs mois, il semblerait que le meneur All-Star ne fasse pas l'unanimité au sein de la franchise et c'est un euphémisme. L'incident avec le précédent coach, Nate McMillan, avait révélé des dissensions entre Young, le coaching staff, le front office et quelques uns de ses coéquipiers.

D'après Bill Reiter, de CBS Sports, la situation ne s'est pas arrangée, bien au contraire. Selon ses sources, la relation entre Trae Young et la grande majorité de ses coéquipiers est délétère.

"Dans le vestiaire, ce n'est pas un secret qu'il y a une déconnection importante entre Young et presque tous ses partenaires. Il n'est pas apprécié et l'opinion dominante est qu'il n'est pas capable d'être un leader, de faire ce qui est attendu de lui et que l'équipe n'atteindra jamais ses objectifs tant que ce problème n'est pas réglé".