Rudy Gobert, “que de l’amour” pour ses retrouvailles avec le Jazz

Difficile d’imaginer ce qu’a ressenti Rudy Gobert quand il est entré sur le terrain pour faire face à cinq joueurs au maillot floqué "Utah". De l’autre côté du miroir pour la première fois depuis son transfert, sa nouvelle équipe recevait vendredi la franchise dans laquelle il a passé neuf longues années. Un moment de nostalgie pour le Français.

"Définitivement, ça va me faire bizarre. […] Mais en même temps, ça va être amusant. Ce n’est que de l’amour pour moi. Vous savez, je veux voir ces gars réussir et je suis sûr qu’ils veulent aussi me voir réussir ici", a-t-il assuré en conférence de presse, avant la rencontre.