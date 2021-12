Rudy Gobert plus fort que jamais et outsider pour le MVP

Rudy Gobert est sur les bases d'une saison historique et, pour la première fois, son nom commence à être mentionné pour le titre de MVP. Il y a peu de chances que le Français succède à Nikola Jokic, mais le simple fait que ses mérites soient un peu plus reconnus que d'habitude est important.

Il faut dire que le côté valuable de Rudy est encore plus incontestable cette saison. On avait pour coutume de dire l'année dernière que Donovan Mitchell et le pivot des Bleus étaient d'égale importance et que le Jazz rayonnait car il n'avait pas de joueur plus indispensable que l'autre. Ce n'est plus le cas et tout le monde en est bien conscient.

Utah n'est plus en tête du classement général mais reste très compétitif, en partie grâce à l'énorme boulot abattu en défense par Gobert, mais aussi grâce à son adresse accrue. La nuit dernière, lors de la victoire du Jazz contre Charlotte, Rudy Gobert a sorti son match le plus "gourmand" depuis le début de la saison. Avec 23 points, 21 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre, le triple meilleur défenseur de l'année a surnagé dans une soirée où son équipe était complètement à l'envers en termes d'adresse (35.7%).

Ce n'est pas dans son registre habituel que Rudy a fait la différence en attaque, mais en sanctionnant systématiquement la volonté des Hornets (ou l'impuissance) de l'envoyer sur la ligne. Le point d'ancrage des Bleus a rentré 15 de ses 16 lancers ! On sait qu'il a progressé ces dernières années (63% en carrière après avoir démarré à 49%) et est généralement assez fiable dans l'exercice - à l'exception de la finale des J.O., mais comment lui en vouloir ? - mais de là à l'imaginer aussi adroit ?

Depuis le début de la saison, Rudy Gobert est à 69% sur la ligne et ce n'est qu'une infime partie de son apport. Sa simple présence sur le parquet change radicalement l'efficacité offensive et défensive de l'équipe et il se permet en plus d'être aussi productif que dissuasif.

« Il les protège, aucun d'eux ne sait défendre », un adversaire encense Rudy Gobert

S'il conserve ses temps de passage actuels, c'est à dire 15.4 points et 15 rebonds de moyenne à 72.3%, le numéro 27 de Salt Lake City pourrait entrer dans l'histoire de la NBA. Jamais un joueur n'a réussi à tourner à au moins 15 points et 10 rebonds de moyenne en shootant à au moins 70%. Le profil de Rudy Gobert en attaque et le fait que ses partenaires ne l'impliquent sans doute pas autant qu'ils le pourraient est, pour une fois, un atout.

S'il parvient à créer son propre record en la matière tout en continuant d'être un candidat plus que crédible à une quatrième couronne de DPoY et en maintenant Utah dans le top 3 à l'Ouest, il sera intéressant d'observer ce qui se dit à son sujet. La cote de popularité de Rudy en NBA, autant chez certains joueurs que chez les journalistes, n'est pas aussi haute qu'elle le devrait. Là, en dehors de tout affect, il ne pourra plus être écarté de la discussion pour le titre individuel le plus prestigieux...

Pourvu que ça dure !