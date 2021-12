Joe Ingles le disait encore l'autre jour : les gens ne respectent pas assez Rudy Gobert, à commencer par certains adversaires. On se souvient des déclarations d'Anthony Edwards ou de celles de certains analystes, pas plus impressionnés que ça par le niveau du Français. Sur cet aspect, il faut quand même souligner ce qu'a dit Marcus Morris mercredi.

Le joueur des Los Angeles Clippers, nettement battus par le Utah Jazz avec 20 points, 17 rebonds et 2 contres pour Gobert, a expliqué que selon lui le Jazz ne serait pas grand chose défensivement sans son pivot All-Star.

"On les a joués dans une série en 6 matches la dernière fois... C'est toujours la même équipe. Rien n'a changé. Rudy Gobert les protège tous. Aucun d'entre eux n'est vraiment capable de défendre. Ils se tournent vers lui et c'est très dur pour les adversaires. C'est un super joueur qui fait un excellent travail d'anticipation et reste toujours solide".