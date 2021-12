Anthony Edwards n’a absolument pas peur de Rudy Gobert, pourtant…

Anthony Edwards dit ce qu'il pense et ce qui lui passe par la tête, sans filtre. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est un jeune joueur aussi divertissant sur et en dehors du terrain. Parfois, sa spontanéité et sa fraîcheur tendent un peu vers le manque de respect. Même si son équipe des Minnesota Timberwolves a perdu de plus de 30 points sur le parquet du Utah Jazz cette nuit, "Ant-Man" n'a pas montré beaucoup de déférence pour Rudy Gobert.

Interrogé sur la présence défensive du triple meilleur défenseur de la ligue face à lui, a été franc : il n'est pas impressionné plus que ça par le Français.

"Le meilleur protecteur de cercle de NBA, c'est Kristaps Porzingis. A chaque fois que je suis contre lui, je ne peux même pas mettre un lay-up. Par contre, je ne vois pas pourquoi on arriverait pas à marquer contre Rudy Gobert. Il ne m'inspire aucune peur, je ne sais pas pourquoi".

Anthony Edwards a parfaitement le droit de penser ça. En revanche, dans les faits, affronter Rudy Gobert n'a jamais été une partie de plaisir pour la jeune star du Minnesota. La saison dernière, Edwards a pris 10 tirs lorsqu'il était défendu directement par Rudy. Résultat : 3/10.

La nuit dernière, dans ce match face au Jazz, le sophomore s'est retrouvé à deux reprises au duel avec le pivot du Jazz. Il n'a marqué sur aucune de ces deux tentatives. Bilan : 3/12 sur 4 matches face à Utah, soit 25% de réussite avec Rudy Gobert sur son chemin.

A partir de quel pourcentage Anthony Edwards commencera-t-il à craindre réellement un affrontement avec celui qui vise une quatrième couronne de patron des défenseurs cette année ?

