Anthony Edwards dédramatise son accrochage avec Jimmy Butler

Si les Minnesota Timberwolves ont parfois manqué de personnalité par le passé, Anthony Edwards incarne un vrai renouveau. A seulement 20 ans, le jeune talent des Wolves dispose d'un caractère bien trempé.

Sûr de ses forces, le natif d'Atlanta a la personnalité pour s'imposer. Au sein d'un groupe. Mais aussi sur un terrain de basket. Et cela peu importe le nom ou même la réputation de son adversaire en face.

Ainsi, lors de la victoire des siens contre le Miami Heat (113-101), Edwards n'a pas hésité à s'interposer devant Jimmy Butler. Après un coup de sifflet de l'arbitre, la star du Heat a voulu lui prendre le ballon des mains. Un geste peu apprécié par le prodige, avec le début d'un petit accrochage.

"Je n'aime pas qu'on m'arrache le ballon des mains. Ce n'est pas si grave. Le ballon va arriver à l'arbitre dans tous les cas. Il doit arriver à l'arbitre. Le fait de me l'arracher des mains ne va pas accélérer la situation. Alors, quand il m'a pris le ballon des mains, je lui ai dit : 'allez, mon frère. Ce n'est pas si grave'. J'ai juste senti que je devais lui faire savoir, 'Chill'. Dans tous les cas, il ne va pas se battre, donc c'est juste pour faire genre. Personne ne va se battre. Alors je n'entre pas dans tout ça. C'est faux", a dédramatisé Anthony Edwards face à la presse.

A l'exception d'Isaiah Stewart, les joueurs NBA prétendent souvent "de vouloir en découdre". Et dans tous les cas, Butler et Edwards n'allaient effectivement pas en venir aux mains pour une telle broutille. Une simple manière donc pour Anthony Edwards de s'imposer un peu plus.

Anthony Edwards aurait pu claquer le poster de l’année !