Rui Hachimura, un assistant des Lakers voit du Leonard !

Les Los Angeles Lakers ont de grands espoirs pour Rui Hachimura. Récupéré en provenance des Washington Wizards, le Japonais, agent libre protégé au terme de la saison, figure dans les plans de la franchise californienne sur le long terme.

A seulement 24 ans, l'ailier dispose d'un potentiel intéressant, mais n'a pas connu le développement attendu avec la formation de DC. En résumé, il reste un talent brut avec une grosse marge de progression.

Et ses qualités ont déjà commencé à séduire les Angelenos. Assistant du coach Darvin Ham, Phil Handy s'est chargé de le préparer avant le premier match. Et sur les réseaux sociaux, l'ex-assistant des Toronto Raptors a réalisé une comparaison très élogieuse.

Bien évidemment, il ne compare le niveau des deux joueurs. Mais le technicien retrouve certaines qualités offensives de la superstar des Clippers chez Rui Hachimura, notamment dans ses mouvements dos au panier.

Reconnu pour son excellence dans le développement des joueurs, Phil Handy va-t-il permettre au Nippon de passer un cap ? En tout cas, il y a visiblement un modèle à suivre.

Rui Hachimura working out with Phil Handy and the Lakers for the first time since the trade 🔥

