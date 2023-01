Rui Hachimura aux Lakers : les gagnants et les perdants du trade

Les Lakers et les Wizards ont bouclé le trade de Rui Hachimura lundi. Qui sont les gagnants et les perdants ?

Ce n'est pas le move du siècle, mais il concerne les Lakers et peut avoir des implications importantes pour la franchise la plus médiatisée de NBA et pour le reste de la ligue. Rui Hachimura rejoint Los Angeles et on analyse les gagnants et les perdants de ce move de début de semaine.

Rui Hachimura : gagnant

Quand un joueur peut quitter la franchise qui la plus souvent le cul entre deux chaises dans cette ligue, pour rejoindre une équipe certes un peu dysfonctionnelle, mais où il partagera le terrain avec LeBron James, Russell Westbrook et Anthony Davis, c'est une petite victoire.

Hachimura avait vraiment envie de partir quelque part où on apprécierait son apport et son style de jeu. Il l'avait déclaré de manière assez cash au sortir du match contre Orlando, où il avait inscrit 30 points en sortie de banc. Cela semble être le cas, puisque les Lakers l'ont précisément ciblé.

En termes de qualité de vie, découvrir Los Angeles sera aussi une expérience intéressante pour lui, qui n'a habité qu'à Spokane (lorsqu'il était à Gonzaga) et à Washington depuis son arrivée aux Etats-Unis. Clairement pas les spots les plus "American Dream" du pays. La communauté américano-japonaise en Californie est par ailleurs la plus importante des Etats-Unis, avec plus de 270 000 représentants. Plutôt cool pour l'adaptation.

Russell Westbrook : gagnant

Alors qu'on imaginait le voir rapidement tradé ailleurs, Westbrook a pris racine à Los Angeles et accepté son rôle en sortie de banc. Au sein de la franchise, le sens du sacrifice de l'ancien MVP est très apprécié et on se dit que quitte à lui faire confiance, autant le mettre dans les meilleures conditions. La dernière fois que Russ a joué les playoffs, c'était en 2021 avec Washington. Avec l'arrivée de Rui Hachimura, il voit donc un troisi

Les Wizards : perdants, a priori

Les fans des Wizards semblent penser qu'il y avait d'autres offres plus intéressantes pour Rui Hachimura que celle des Lakers et qu'ils y auraient forcément trouvé leur compte avant la deadline. C'est sans doute vrai. Tommy Shepperd donne l'impression d'avoir appuyé sur la détente à la première occasion venue, pour se débarrasser d'un joueur qui a tout de même été un lottery pick. Pas top pour l'image.

Que ce soit via un trade ou pendant la prochaine free agency, Washington avait clairement décidé de laisser partir le Japonais et c'est un aveu d'échec. Récupérer Kendrick Nunn, en perdition totale (et sous contrat pendant 3 ans), et trois deuxièmes tours de Draft, cela semble un peu léger. L'avenir nous le dira.

Les Lakers : gagnants

On ne sait pas si Rui Hachimura apportera énormément, ou même s'il restera sur le long terme à L.A., mais le simple fait que les Lakers aient réussi à faire un deal pour un joueur qui leur apportera des points et du sang frais, sans perdre leurs picks les plus importants, ni un joueur vraiment utile (Kendrick Nunn est un échec total), c'est franchement bien joué de la part de Rob Pelinka. De là à dire que c'est le move qui va totalement changer la saison des Lakers... Hachimura a des qualités, mais pas celle dont les Lakers paraissent avoir le plus besoin, c'est à dire de la production et de l'adresse à 3 points.

Le marketing des Lakers : ultra gagnant

Les Lakers n'ont pas vraiment besoin de coup de pouce pour vendre des maillots et du merchandising en général. Pareil pour les places à la Crypto.com Arena. Mais toucher une nouvelle fanbase ne peut pas faire de mal. Rui Hachimura est une star au Japon et il ne fait aucun doute que les fans nippons vont accueillir la nouvelle de l'arrivée de leur poulain dans l'équipe la plus connue dans le monde avec plaisir. Le Japon est un marché qui demande encore à être vraiment exploré par la NBA et il y aura probablement un boost sur les ventes de maillot des Lakers au pays du Soleil Levant.

Les fans des Wizards : perdants

Pour comprendre un peu l'état d'esprit général, il suffit d'aller lire les tweets de @WizardsFrance depuis hier soir. Un festival d'amertume et de colère pas du tout dissimulées.

Les Wizards ont récupéré 3 picks de second tour dans le trade de Rui. Super nouvelle, on va pouvoir pick un no-name comme depuis 10 ans et/ou transférer le seul potable directement dans une autre équipe. pic.twitter.com/N6AgWCYlEn — Wizards France (@WizardsFrance) January 24, 2023

Bravo, vous êtes officiellement 22000 à vous foutre de nous de manière quotidienne à cause de nos joueurs en bois et de notre management catastrophique. Félicitations! pic.twitter.com/HRP83UWVlQ — Wizards France (@WizardsFrance) January 23, 2023

Kendrick Nunn : gagnant

Le pauvre Nunn s'est fait surnommer Kendrick Null sur la twittosphère après une saison blanche sur blessure et une autre où on a cru voir le cousin éloigné du joueur plutôt prometteur aperçu aux Bulls il y a quelques années. Un changement de décor, loin de la pression de L.A., on imagine que ça ne peut être qu'une bonne chose pour lui.

Deni Avdija : gagnant... et perdant ?

En résumé, les Wizards ont fait un choix entre leurs deux derniers lottery picks. On ne va pas se mentir, on aurait nous aussi opté pour Deni Avdija, moins bon finisseur que Rui Hachimura, mais avec un potentiel de playmaker et d'excellent défenseur bien supérieur. Savoir que la franchise compte sur lui doit faire plaisir à l'Israélien. Mais en même temps, est-ce très rassurant d'être un lottery pick des Wizards quand on voit de quelle manière cela s'est terminé avec les précédents, Hachimura en tête ?

Kyle Kuzma : gagnant

Il est assez clair que les Wizards ont très envie de donner l'argent et un double des clés de la franchise à Kyle Kuzma. Pas certain que ce soit la meilleure idée du monde, tant l'ancien Laker est un trade asset de qualité grâce à sa bonne saison, mais on se dirige vers ça.

Washington va tenter de lui proposer une prolongation de contrat pour le convaincre de s'inscrire dans la durée. Kuzma dispose d'une player option 2023 et il y a donc un risque que la stratégie échoue et que ce dernier parte libre à la fin de la saison.

Dans tous les cas, le joueur est gagnant, puisqu'il a un levier important avec deux options plutôt satisfaisantes : être l'une des stars de l'équipe avec un salaire fortement revalorisé, ou partir dans une équipe un peu plus compétitive.

Izakaya Seki : perdant

Le meilleur restaurant japonais traditionnel de Washington DC , avec son chef de 75 ans, va perdre son client le plus fidèle et régulier. Si vous passez par la capitale fédérale et cherchez un spot discret mais ultra bon, vous pouvez y aller les yeux fermés.

Shams Charania : gagnant

A peu de choses près, Shams Charania a remporté la course au scoop face au boss du game. Shams a d'abord annoncé qu'un trade était sur le point d'être finalisé autour de Rui Hachimura aux Lakers. Puis a révélé la composition précise du package, trois secondes avant le maître. Il n'y a pas de petite victoire.