Rui Hachimura est franc : il pense à un trade

Il est rare en NBA d'entendre un joueur dire clairement qu'il est très ouvert à l'idée d'un trade. Rui Hachimura l'a fait la nuit dernière, qui plus est au sortir d'un match à 30 points et d'une victoire. Le Japonais est clairement frustré de ne pas avoir sa chance dans le cinq de départ et ne semble plus vouloir se contenter de ce statut de remplaçant. Voilà ce qu'il a dit devant les médias de Washington après la rencontre gagnée face à Orlando.

"Je veux juste être quelque part où l'on veut de moi pour le joueur de basket que je suis. Je veux être quelque part où on aime mon jeu. Je sais que ce que je suis capable de faire pour aider une équipe à gagner, que ce soit ici ou dans d'autres équipes..."

On ne sait pas si Rui Hachimura sera sanctionné ou si les rumeurs sur un trade prochain se matérialiseront vite et régleront la question... Cette saison, l'ailier de 24 ans tourne à 12.4 points et 4.2 rebonds de moyenne, au sein d'une équipe qui lutte pour accrocher une place pour le play-in dans la Conférence Est.

Hachimura a joué une série de playoffs depuis son arrivée en NBA, c'était en 2021 contre les Sixers, avec une défaite (4-1) au bout.

