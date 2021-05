Rui Hachimura soulève un vrai problème : le racisme au Japon

Ces derniers mois, de nombreuses manifestations ont eu lieu aux Etats-Unis pour protester contre le racisme dont était victime la communauté asiatique. Jeremy Lin et d'autres ont évoqué ce problème qui a pris une dimension supplémentaire sous la présidence Trump et dans le contexte pandémique. Rui Hachimura n'a pas eu à vivre ces problèmes, lui le Japonais né de l'union d'une Nippone et d'un Béninois, depuis son arrivée en Amérique.

En revanche, sa famille et lui ne sont pas épargnés dans leur pays de naissance.

L'ailier des Washington Wizards a évoqué les attaques racistes, souvent online, subies par son frère Aren et lui-même en provenance du Japon. Hachimura a ainsi partagé des messages reçus ces derniers jours, évoquant le fait que les frères étaient des "nègres", "nés par erreur" et qui "devaient mourir".

"Les gens disent qu'il n'y a pas de discrimination raciale au Japon. Mais j'aimerais que les gens se penchent sur le sujet, car il existe", a expliqué Rui Hachimura, relayé par son aîné Aren, membre de la Tokai University. "Des messages comme celui-là nous parviennent tous les jours".

Cette volonté de mettre le racisme dont sont victimes les noirs au Japon est également partagée par la superstar du tennis mondial Naomi Osaka. Née de mère japonaise et de père haïtien, la n°1 mondiale avait été vertement critiquée au Pays du Soleil Levant pour avoir voulu voir s'organiser des manifestations contre les discriminations dans son pays natal.

Si la sportive japonaise la plus performante de la planète suscite de telles réactions en évoquant un problème bien réel et qu'elle a personnellement vécu, c'est qu'il y a encore du boulot...

Rui Hachimura est un excellent ambassadeur du Japon aux Etats-Unis et a toujours clamé sa fierté d'être né et d'avoir grandi là-bas. Cette saison, avec les Washington Wizards, il tourne à 13.8 points et 5.5 rebonds de moyenne en NBA.

