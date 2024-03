Russell Westbrook blessé, reviendra-t-il à temps pour les playoffs ?

Les Los Angeles Clippers sont bien partis pour finir, au pire, 4e de la Conférence Ouest, et avoir donc l'avantage du terrain au 1er tour des playoffs. Malheureusement, la joie de la victoire très large contre Washington la nuit dernière a été gâchée par la blessure de Russell Westbrook. L'ancien MVP a quitté ses partenaires en première mi-temps après s'être blessé à la main. Le verdict est arrivé assez rapidement : Westbrook souffre d'une fracture à la main gauche dont l'étendue reste à déterminer. Le staff médical des Clippers donnera de plus amples nouvelles dans les prochains jours, mais c'est assurément un coup dur pour les Californiens.

Russell Westbrook s'était fracturé la main il y a 10 ans et avait manqué un mois et demi de compétition. Il est probable qu'on ne revoit donc plus l'ex-meneur d'OKC, Houston et Washington avec Los Angeles en saison régulière, mais un retour pour les playoffs est plausible. La post-saison débute le 20 avril, donc dans un mois et 18 jours. Si les dommages sont moins importants qu'il y a 10 ans et le traitement plus efficace, il est même possible d'espérer un retour plus précoce.

Depuis qu'il est sorti du cinq, Westbrook est un remplaçant de valeur pour les Clippers. Il apporte énergie et intensité à chacune de ses entrées et s'est accommodé de son rôle sans souci depuis l'arrivée de James Harden.