Russell Westbrook commence à avoir un impact positif, pourvu que ça dure

On s'est suffisamment montré sceptiques au sujet de Russell Westbrook avant son arrivée chez les Clippers et après ses premiers matches, pour souligner la période encourageante qu'il traverse actuellement. Los Angeles reste sur 4 victoires consécutives et l'impact du MVP 2017 sur les cinq dernières rencontres des Angelenos est significatif.

On peut faire un peu dire ce que l'on veut au +/-, la stat qui symbolise la dynamique de son équipe lorsqu'il est présent sur le parquet, mais il faut mettre à son crédit un +42 en cumulant ses matches face à Sacramento, Memphis, Toronto, New York et Golden State. On a pu voir globalement un Westbrook qui ne cherchait pas à forcer offensivement, qui n'a atteint la barre des 10 points qu'à deux reprises (27 pts en prolongation contre les Kings, 15 pts face aux Warriors) et qui n'a jamais triché en termes d'intensité et d'efforts.

Ce n'est pas pour rien que Stephen Curry, qui s'est incliné avec ses Warriors avant-hier, a loué le professionnalisme de RussWest.

Cela étant dit, si Russell Westbrook veut chasser les critiques et les doutes à son sujet, c'est en playoffs qu'il faudra se montrer le plus tranchant. On peut encore s'interroger, à ce jour, sur la pertinence de l'avoir dans le cinq lors des éventuelles affiches qui se profilent en post-saison, où le jeu et les caractéristiques de l'ancienne superstar d'OKC sont plus vulnérables ces dernières années.

En attendant, on lui souhaite que cette bonne période se poursuive. Ce n'est jamais agréable de se voir manquer de respect comme ça a été le cas aux Lakers, à commencer par les déclarations de LeBron James, toujours en passif-agressif, après l'échec de la venue de Kyrie Irving...

