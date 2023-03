Stephen Curry aurait pu être frustré et peu réceptif aux questions sur l'adversaire, mercredi, au sortir de la défaite des Warriors contre les Clippers. Le meneur de Golden State, auteur de 50 points, a pourtant été élogieux et enthousiaste au sujet de ce qu'apporte Russell Westbrook dans sa nouvelle équipe.

Westbrook a bouclé la partie avec 15 points, 9 rebonds et 7 passes. L'ancien MVP semble avoir laissé passer l'orage, après des débuts calamiteux sur le plan collectif avec les Clippers. Los Angeles a doublé Golden State à la 5e place de la Conférence Ouest et reste sur 4 victoires consécutives.

Stephen Curry on Russell Westbrook’s fit with the Clippers: “He shows up and plays hard. That’s something you can’t teach, kind of a lost art these days.” pic.twitter.com/ylGlM8Foap

— hoops bot (@hoops_bot) March 16, 2023