Russell Westbrook s’est « embrouillé » avec un fan à Los Angeles

Sale soirée pour les Los Angeles Clippers. Les Californiens ont été humiliés à domicile par des Denver Nuggets privés de Nikola Jokic, Jamal Murray et Aaron Gordon. Leurs anciens joueurs Reggie Jackson (35 points, 12 passes) et DeAndre Jordan (21 points, 13 rebonds !) leur ont fait des misères. En plus de la défaite, Russell Westbrook s’est aussi pris la tête avec un fan situé proche du terrain en cours de jeu.

Les teams de L.A. à l’agonie, les Pistons font pitié

L’ex MVP a commencé à répondre au supporter en question alors qu’il restait 30 secondes à jouer. Le match était déjà plié. L’arbitre est restée entre les deux interlocuteurs pour éviter que la situation s’envenime au cours de cet échange verbal qui semblait tendu. Une fois la partie terminée, Russell Westbrook est revenu en direction du fan mais Daniel Theis, Justin Holiday et la sécurité sont intervenus immédiatement.

Russell Westbrook gets into an extended verbal exchange with a courtside heckler as Clippers lose 113-104 to Nuggets (minus Nikola Jokic, Jamal Murray and Aaron Gordon) in LA.

- A referee and players from both teams intervene to cool tensions. pic.twitter.com/3gmUceJOcZ — Ben Golliver (@BenGolliver) November 28, 2023

« Les fans croient qu’ils peuvent dire tout ce qu’ils veulent », confiait le vétéran après coup. « Je ne vais pas répéter ce qui m’a été dit parce que ce n’est pas approprié. Je ne fais que me protéger. C’est juste malheureux que les supporters pensent qu’ils peuvent dire tout ce qu’ils veulent sans aucune conséquence. Personnellement, je ne laisse pas passer ça. »

« Je ne laisserai pas passer tout ce qui concerne ma famille. Pour le reste, ils peuvent dire ce qu’ils veulent. Maintenant que j’ai des enfants, je comprend à quel point mon nom de famille est important, pas seulement pour moi mais aussi pour mon père, pour mon grand-père. Je ne laisserai plus les gens franchir certaines limites. Mon fils est assez âgé pour comprendre ce qui se passe et pour me poser des questions. »

Russell Westbrook s’était déjà « embrouillé » avec d’autres supporters au cours de sa carrière. Mais on peut tout à fait comprendre son envie de répondre à certains, notamment quand ça concerne la famille.