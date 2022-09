Russell Westbrook mieux intégré aux Lakers cette saison ?

Mais que faire de Russell Westbrook ? Cette question, les dirigeants des Los Angeles Lakers se la posent depuis des semaines. Sans doute même des mois. Darvin Ham aussi, s’est penché sur le sujet. Sauf que le nouveau coach des Californiens croit en son joueur. Et il aura sans doute bel et bien l’occasion de pouvoir l’intégrer dans ses systèmes. En effet, tout porte à penser que l’ancien MVP sera bel et bien intégré à l’effectif à la reprise.

« Il devrait y avoir un mini camp d’entraînement des Lakers et Westbrook pourrait y participer. Toute sorte de rassemblement impliquant LeBron et des vétérans des Lakers constituerait une étape clé pour évacuer la tension de la saison dernière », confie Marc Stein.

Il se murmurait un temps que les Angelenos se contenteraient de laisser Russell Westbrook au placard s’ils ne parvenaient pas à le transférer. Rumeurs démenties depuis. Ils auraient donc bien l’intention de le faire jouer. Au moins en début de saison. Juste le fait de bosser avec LeBron James, Anthony Davis et Patrick Beverley avant même le début des entraînements officiels serait déjà un pas en avant.