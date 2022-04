Russell Westbrook, les Lakers ont bien prévu de tourner la page !

Quel avenir pour Russell Westbrook aux Los Angeles Lakers ? Récupéré en provenance des Washington Wizards l'été dernier, le meneur a incarné une immense déception dans la saison totalement ratée des Californiens.

Jamais capable de se montrer à la hauteur des attentes placées en lui, l'ancien de l'Oklahoma City Thunder dispose d'un futur incertain. Ainsi, depuis plusieurs semaines, il se dit que le vétéran de 33 ans pourrait faire l'objet d'un trade sur cette intersaison.

Et d'après les informations du journaliste de The Athletic Jovan Buha, les Lakers ont bel et bien l'intention de tourner la page ! Pour reconstruire un effectif compétitif autour de LeBron James et d'Anthony Davis, les Angelenos ne comptent pas sur Westbrook.

Visiblement, ce sentiment est d'ailleurs partagé par le principal intéressé. De son côté, malgré son discours au terme de la saison, le natif de Long Beach se verrait bien faire ses valises pour avoir l'opportunité de se relancer dans un contexte différent. Le licenciement de Frank Vogel ne serait pas suffisant pour lui donner envie de rester.

Reste désormais à trouver une opportunité intéressante sur le marché. Pour rappel, Russell Westbrook se trouve sous contrat jusqu'en 2023 avec un salaire à 47 millions de dollars.

