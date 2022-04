Russell Westbrook envoie une nouvelle pique déguisée au staff des Lakers

La saison touche bientôt à sa fin pour les Los Angeles Lakers. Onzièmes, les Californiens ne sont plus en position de jouer le play-in et ils comptent deux victoires de retard sur les San Antonio Spurs. Un cauchemar. Du coup, l’aventure de Russell Westbrook dans la franchise de sa ville natale pourrait elle aussi tourner au vinaigre. Il est difficile de l’imaginer rester, même si on ne voit pas trop comment les dirigeants vont réussir à s’en débarrasser.

En attendant, les journalistes ont demandé à l’ancien MVP ce qu’il avait pensé du boulot effectué par les coaches cette saison.

« Ils ont fait ce qu’ils ont cru être le mieux pour l’équipe et je vais me contenter de dire ça », rétorquait le meneur.

L’ironie de Russell Westbrook est palpable. Il n’était évidemment pas sur la même longueur d’onde que Frank Vogel, un coach qui l’a laissé sur le banc à plusieurs reprises. Mais vu les performances de RW, ça pouvait aussi se comprendre.