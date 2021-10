Les Lakers sombrent et craquent, Russell Westbrook expulsé

Les Los Angeles Lakers peuvent s’arracher les cheveux. Mais comment ont-ils fait pour perdre contre le Oklahoma City Thunder ? Comment s’incliner en tant que favori contre l’équipe la plus faible du championnat, qui restait sur quatre défaites de suite avec le pire différentiel de la ligue (-17,7) ? Et après avoir mené de 26 points en plus ! Russell Westbrook et ses camarades ont sombré.

Le meneur All-Star, auteur d’un triple-double (24-14-13) mais aussi de 10 pertes de balle, n’a d’ailleurs pas fini le match. Enfin si. Mais il a rejoint le vestiaire une poignée de secondes avant ses coéquipiers après avoir été éjecté par les arbitres pour une deuxième faute technique.

Westbrook s’en est pris à Darius Bazley après que ce dernier ait claqué un gros dunk à 1 contre 0 alors que la rencontre était déjà pliée. La cerise amère sur un gâteau déjà difficile à avaler pour les Angelenos.

Bazley with the exclamation point! Russ with the early exit. 👋#LALvsOKC | #ThunderUp pic.twitter.com/B4y9RDcnuB — Bally Sports Oklahoma (@BallySportsOK) October 28, 2021

« On est à l’ancienne. On ne laisse pas passer des conneries comme ça. Il y a certaines choses qui ne se font pas. Le match était déjà gagné pour eux et je n’ai pas aimé ce qu’il a fait, c’est tout », se justifiait le vétéran.

En effet, Bazley aurait pu laisser défiler le chrono jusqu’au buzzer. Russell Westbrook n’a pas apprécié, surtout après une humiliation pareille. Au final, sa frustration a pris le dessus. Mais les Lakers vont de toute façon repartir de l’avant. Ce sont les aléas de la saison régulière. Même si elle ne débute clairement pas de la meilleure des manières pour cette équipe californienne.

