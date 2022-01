Russell Westbrook moqué par les Kings : « C’est drôle »

On peut reprocher beaucoup de choses à Russell Westbrook ces derniers temps. Mais au moins, malgré la tristesse et la lassitude affichées ces derniers jours, il ne s'est pas totalement départi de son sens de l'humour. Lors du match contre les Kings la nuit dernière, au cours desquels les Lakers ont perdu, Westbrook a été la cible des moqueries des animateurs du Golden 1 Center.

Ces derniers ont passé le morceau "Cold as Ice", tout en lui décernant le titre de "Ice Cold Player of the Game" pendant la rencontre. Au vu de son humeur désabusée des derniers jours, on pouvait se dire que le MVP 2017 accueillerait mal l'évocation desdites moqueries lors de son passage devant les médias au sortir du match. Pas du tout !

On ne sait pas si Russell Westbrook fait référence à ses matches à Sacramento par le passé, lui qui tourne à 22.3 points, 8.4 passes et 7.9 rebonds à 45% sur l'ensemble de sa carrière. Peut-être voulait-il simplement rappeler aux fans des Kings que cela faisait plus de 14 ans (16 exactement) que leur équipe n'avait pas disputé les playoffs, soit l'entièreté de sa propre carrière en NBA. Dans tous les cas, la réaction est plutôt cool vu la période que traverse l'ancien meneur d'OKC.

This was hilarious! Westbrook talking about his shooting slump and the in-arena DJ in Sactown playing "cold as ice": "I hope they played that the last 14 years, too. It's funny they play it now. It's cute [laughs]." pic.twitter.com/pBpIKUNLh0

— Ryan Ward (@RyanWardLA) January 13, 2022