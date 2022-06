Russell Westbrook, son coup de pression à Skip Bayless

Skip Bayless est un clown comme la TV américaine sait les fabriquer. Tous ses opinions, et ceux de ses acolytes avec qui il partage les plateaux, ne sont là que pour alimenter la polémique. Faire réagir à défaut de faire réfléchir. Mais l'éditorialiste s'amuse aussi à déverser sa haine sur les réseaux sociaux. LeBron James et Russell Westbrook sont ses cibles favorites. Le King l'ignore royalement depuis des années. En revanche, le meneur des Los Angeles Lakers a décidé de calmer un peu les ardeurs du bonhomme.

Yoooo… watch your mouth. Don’t say anything here you wouldn’t say to my face. https://t.co/0u8nFXYLY8

— Russell Westbrook (@russwest44) June 25, 2022