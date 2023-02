Russell Westbrook, 5 transferts en 5 saisons

En 2017, Russell Westbrook signait une extension massive de 233 millions de dollars sur cinq ans avec le Oklahoma City Thunder. Depuis, il a été transféré dans une équipe différente lors de chacune des cinq saisons de son nouveau contrat. D’abord aux Houston Rockets. Puis aux Washington Wizards au bout d’un an. Aux Los Angeles Lakers ensuite. Et maintenant au Utah Jazz, dont il ne portera jamais la tunique. L’ancien MVP va être coupé et il sera alors en mesure de signer où bon lui semble.

C’est tout de même assez parlant. Parce que même s’il fait toujours ses statistiques – 22, 11 et 11 de moyenne à Washington ou encore 16, 6 et 7 en sortant du banc à L.A. cette saison – Westbrook vieillit de moins en moins bien. Son jeu vieillit de moins en moins bien. Il est encore suffisamment fort athlétiquement pour faire des différences et dynamiser une attaque. Mais plus assez pour être un joueur de tout premier plan.

Le problème, c’est qu’il est en perdition aux tirs. Il converti seulement 41% de ses tentatives et 29% de ses trois-points. Les pourcentages ne sont pas bons mais, en plus, la sélection est parfois catastrophique (ceci explique cela). Ça fait de Russell Westbrook un joueur très difficile à incorporer dans un système malgré un niveau de jeu individuel supérieur à la moyenne. C’est sans doute pourquoi il a tant de mal à se greffer dans un projet. Dans de mal à s’imposer. Attention, la chute peut arriver très vite.

Décryptage : D’Angelo Russell transféré aux Lakers, Westbrook au Jazz