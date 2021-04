Russell Westbrook va battre un record INCROYABLE et… tout le monde s’en fout

Il y a cinq ans, imaginer un joueur finir une saison avec un triple-double de moyenne relevait du fantasme, de l’impensable, de l’affabulation, voire de la folie pure. Mais c’était avant l’évolution de la ligue, où le jeu est de plus en plus rapide, les possessions de plus en plus nombreuses et les occasions de faire des statistiques de plus en plus grandes. C’était aussi avant Russell Westbrook, le premier – et unique – homme depuis Oscar Robertson à compiler plus de 10 points, 10 rebonds et 10 passes sur l’intégralité d’un exercice.

Son 31-11-10 l’a même mené au MVP lors d’une année 2017 controversée où il avait surtout empilé les chiffres, tout en menant quand même le Thunder en playoffs après le départ de Kevin Durant. La performance semblait tellement inédite qu’elle avait poussé les votants à le choisir lui plutôt que Kawhi Leonard et James Harden, peut-être pourtant plus crédibles.

L’ironie, c’est que cinq ans après, enchaîner les triple-doubles ne signifie… presque plus rien ! La preuve, Russell Westbrook est bien parti pour boucler une nouvelle saison de la sorte. Pour la quatrième fois de sa carrière. La. Quatrième. Fois. Il pointe aujourd’hui à 21,8 pions, 10,5 rebonds et 10,6 passes. Et pourtant « tout le monde s’en fout », comme le titre CBS Sports.

Le record de triple-doubles dont Russell Westbrook se passerait bien

Ça ne fait plus rêver personne. Ça ne surprend plus. Il (lui, mais aussi Luka Doncic et Nikola Jokic) banalisé l’extraordinaire. Le propre des grands joueurs : rendre normal ce qui ne l’est pas. RW fait certainement partie de cette catégorie. Mais ses statistiques… laissent presque indifférent. C’est pire que la banalité.

Si tout le monde s’en fiche, c’est aussi parce que les Washington Wizards sont mauvais. Ils occupent une pauvre treizième place de la Conférence Est avec 18 victoires en 50 matches. Quatre de moins que le dixième. Sauf grosse fin de saison, ils ne joueront pas le play-in et encore moins les playoffs. Et il faut savoir que la franchise de D.C. tourne mieux quand Russell Westbrook est sur le banc que lorsqu’il est sur le terrain d’après les statistiques avancées (donc à prendre avec des pincettes parce qu’elles ne reflètent pas complètement la réalité).

Alors, c’est loin d’être uniquement de la faute du meneur : les Wizards sont plombés par les mauvais choix de leurs dirigeants, un effectif limité, les mauvais choix de leur coach, les blessures, les cas de COVID-19 et ses propres mauvais choix. Parce que même en empilant points, rebonds et passes décisives, Russell Westbrook manque d’efficacité. Toujours est-il qu’il n’est plus qu’à 15 triple-doubles du record exceptionnel de « Big O » (à ne pas confondre avec Big Flo, un jeune streamer). C’est juste dingue quand même.