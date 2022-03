Un nouveau triste record pour les Sacramento Kings

Le monde évolue très vite. Trop vite. Et la situation actuelle, que ce soit l’épidémie (est-elle vraiment derrière nous ?) de COVID-19 ou la guerre en Ukraine, nous rappelle que tout peut partir en couilles à tout moment. Heureusement, il nous reste une certitude : les Sacramento Kings sont toujours nuls.

En s’inclinant contre les Dallas Mavericks – qui jouaient sans Luka Doncic – la nuit dernière, la franchise californienne a validé sa seizième saison de suite avec un bilan global négatif. C’est quand même un sacré exploit puisque c’est un record NBA ! Ce n’était donc encore jamais arrivé dans l’Histoire du championnat.

Les Kings ont pourtant voulu finir fort la saison en sacrifiant le prometteur Tyrese Haliburton, envoyé aux Indiana Pacers en l’échange du pivot All-Star Domantas Sabonis. Le Lituanien tourne à 17 points, quasiment 13 rebonds et 6 passes depuis son arrivée mais Sacramento a quand même perdu 6 des 10 matches qu’il a disputés.

Ironiquement, une qualification en playoffs reste encore possible. Via le play-in. Mais même là, ça se complique fortement. Les Kings ont 3 victoires de retard sur les New Orleans Pelicans, dixièmes. Pour rappel, ils n’ont plus atteint ce stade de la compétition depuis 2006, année de leur dernière saison à plus de 50% de victoires.