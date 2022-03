Les résultats de la nuit en NBA, celle de LeBron James

Kings @ Mavericks : 113-114

Spurs @ Hornets : 117-123

Sixers @ Heat : 82-99

Magic @ Grizzlies : 96-124

Trail Blazers @ Timberwolves : 121-135

Warriors @ Lakers : 116-124

- Quelle performance pour l'ailier des Los Angeles Lakers ! Grâce à un LeBron James (56 points) tout simplement énorme, les Angelenos ont stoppé une série de 4 défaites consécutives en dominant les Golden State Warriors (124-116).

Et pourtant, les Dubs, également dans le dur sur les dernières rencontres, semblaient avoir le contrôle de la partie avant le money-time. Avec un bon Stephen Curry (30 points), les hommes de Steve Kerr avaient profité des lacunes des Lakers (l'irrégularité, la défense) pour faire la différence.

Mais c'était sans compter sur le King ! Epaulé par Russell Westbrook (20 points) et Carmelo Anthony (14 points), LeBron James a réalisé un véritable show. Omniprésent et même adroit à longue distance (6/11), il a été déterminant dans le come-back puis la victoire des siens.

Désormais, ce sont les Warriors qui restent sur 4 revers consécutifs. Avec les difficultés de Klay Thompson (7 points à 3/13 aux tirs) et l'absence de Draymond Green, Golden State marque sérieusement le pas...

- Et justement, les difficultés des Warriors font le bonheur des Memphis Grizzlies ! Avec une large victoire contre l'Orlando Magic (124-96), la franchise du Tennessee a profité du revers de Golden State pour s'emparer de la 2ème place à l'Ouest derrière les Phoenix Suns.

Un match plutôt facile pour les Grizzlies, qui l'ont plié quasiment en deux quart-temps. Ja Morant (25 points, 7 passes décisives) et Desmond Bane (24 points) ont fait le boulot, avant de se reposer tranquillement sur le banc.

En face, Cole Anthony (19 points) et Franz Wagner (15 points) étaient tout simplement trop seuls.

Ja Morant and the @memgrizz won at home on Saturday night, improving their record to 44-21 and taking hold of the number 2 spot in the Western Conference! #GrindCity@JaMorant: 25 PTS, 4 REB, 7 AST pic.twitter.com/03e1BMGvBH

— NBA (@NBA) March 6, 2022