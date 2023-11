Les Kings « impliqués pour chaque star » sur le marché

Hors de question pour les Sacramento Kings de se reposer sur leurs lauriers. La franchise californienne a eu beau retrouver les playoffs la saison dernière, mettant ainsi fin à 17 ans d’attente, les dirigeants, les coaches et les joueurs ne comptent pas s’arrêter là. Ils veulent passer un cap. Et pas seulement celui du premier tour. Mais pour ça, il faudra des renforts.

L’équipe est intéressante dans son état actuel et elle est portée par le duo dynamique constitué par les deux All-Stars que sont De’Aaron Fox et Domantas Sabonis. C’est bien mais c’est quand même juste en comparaison des effectifs des principaux candidats au titre. Une catégorie que les Kings rêvent d’intégrer. Ou au moins devenir de sérieux outsiders. C’est pourquoi ils seront a priori très actifs sur le marché des transferts cette saison, comme le révèle Shams Charania.

Shams Charania: “This is the first time since Chris Webber was with the Kings that they’ve been a trade destination.”

Lou Williams: “You ever been to Sacramento, Shams?… Great basketball environment, but nobody's going to go." 😅

