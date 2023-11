5 idées de trade pour Zach LaVine

Après s’être entêtés à faire fonctionner un groupe qui ne s’est qualifié qu’une seule fois pour les playoffs, pour une sortie de route expéditive au premier tour, les Chicago Bulls réfléchiraient finalement à démanteler leur « Big 3 » avec Zach LaVine, DeMar DeRozan et Nikola Vucevic. Tous sont susceptibles d’être échangés en cours de saison, à commencer par le premier nommé, celui qui a sans doute le plus de valeur marchande.

Zach LaVine, un transfert à venir cette saison ?

Qu’est-ce que les Chicago Bulls vont demander pour Zach LaVine ?

C’est déjà l’un des freins d’un transfert purement hypothétique. Parce qu’il y aura probablement un décalage entre l’offre et la demande. Du point de vue des taureaux, LaVine est un All-Star de 28 ans, prolongé pour 215 millions sur 5 ans à l’été 2022. Il lui reste donc quatre années de contrat en comptant cette saison. C’est un joueur productif qui compile 24,5 points de moyenne depuis son arrivée dans l’Illinois en 2017.

De l’autre côté, l’arrière reste un joueur unidimensionnel qui n’a encore jamais démontré sa capacité à faire gagner durablement une équipe. Ses statistiques ne reflètent pas tout à fait son impact dans le jeu et il se peut qu’il ne soit pas l’un des 30 meilleurs joueurs de la ligue tout en étant pourtant l’un de ses attaquants les plus prolifiques.

Les Bulls vont donc vouloir le package habituel pour un All-Star : un ou des jeunes, plusieurs picks et/ou des swaps.

- Tous les transferts ci-dessous respecte l’équilibre des salaires. Les joueurs n’ont pas été choisis au hasard.

- La mention « compensation draft » peut prendre plusieurs formes selon le trésor de guerre disponible pour chaque équipe.

Miami Heat

Miami reçoit : Zach LaVine

Chicago reçoit : Kyle Lowry, Caleb Martin, Jaime Jaquez et compensation draft

Ou

Chicago reçoit : Tyler Herro, Caleb Martin, Thomas Bryant, Josh Richardson et compensation draft

C’est tentant d’inclure Tyler Herro à la place de Kyle Lowry pour maximiser les chances de deal mais il faudrait alors ajouter un joueur dans l’échange, comme Josh Richardson ou Thomas Bryant. Est-ce que le Heat devrait réellement se séparer de trois ou quatre membres de sa rotation pour faire venir Zach LaVine ?

La défense floridienne semble suffisamment bonne pour compenser en partie les lacunes défensives de l’arrière All-Star. Sa capacité à scorer pourrait profiter au Heat, qui possède seulement la vingt-cinquième défense NBA depuis le début de la saison.

Perdre Lowry laisserait Miami sans vrai meneur mais 1) Jimmy Butler, LaVine et Herro (en sortant à nouveau du banc, ce qu’il pourrait ne pas apprécier) peuvent assurer la création 2) le vétéran de 37 ans est moins impactant que lors de ses plus belles années 3) le Heat jouait déjà sans gestionnaire d’élite dans son cinq majeur l’an passé et ça ne l’a pas empêché d’aller en finales NBA.

Chicago entamerait sa reconstruction en récupérant Jaquez, un joueur prometteur, et des picks en attendant les transferts probables de Nikola Vucevic, Alex Caruso et éventuellement DeMar DeRozan.

La version où Herro est envoyé aux Bulls est forcément plus intéressante pour la franchise de l’Illinois puisqu’elle mettrait la main sur un pistolero de 23 ans – 5 de moins que LaVine – et Miami garderait une certaine cohérence au niveau de sa rotation, tout en perdant encore plus en profondeur.

Los Angeles Lakers

Los Angeles reçoit : Zach LaVine, Torrey Craig

Chicago reçoit : D’Angelo Russell, Jalen Hood-Schifino, Rui Hachimura, Taurean Prince et compensation draft

Ça fait là encore beaucoup de joueurs échangés pour un All-Star certes productif mais qui n’a jamais évolué pour une franchise visant les sommets. Les pertes de Rui Hachimura et Taurean Prince sont dommageables mais elles peuvent être compensées par l’arrivée de Torrey Craig, un bien meilleur défenseur, et par Jarred Vanderbilt une fois qu’il sera revenu de blessure. Les Lakers y gagnent tout de même au change, surtout si Gabe Vincent retrouve son mojo en prenant place au côté de LeBron James, Zach LaVine et Anthony Davis dans le cinq majeur.

Il y aurait à la fois du scoring, du playmaking, de la densité physique et de la défense si Vanderbilt ou Craig complète ce groupe. Les Lakers songent à un « Big 3 » pour remonter la pente à l’Ouest (6 victoires, 5 défaites) et LaVine ne serait pas contre un retour à la maison.

Les Bulls pourraient continuer à se stabiliser au milieu du tableau en récupérant un meneur actuellement dans son prime (27 ans) ainsi que des pièces susceptibles d’être échangées par la suite si la direction prise ne convient pas. Ils pourraient temporiser sans tout casser.

Philadelphia Sixers

Philadelphia reçoit : Zach LaVine, Terry Taylor

Chicago reçoit : Marcus Morris, Robert Covington, Furkan Korkmaz, Paul Reed et compensation draft

Franchement, difficile de comprendre l’intérêt des Sixers pour Zach LaVine. L’équipe tourne bien depuis le départ de James Harden, elle n’a été aussi excitante depuis quatre ans et il y a une dynamique intrigante autour du duo formé par Joel Embiid et Tyrese Maxey. OK, Daryl Morey veut maximiser les chances du tandem en ajoutant une troisième star. Mais là, ce serait une erreur de casting.

Surtout que vu la faiblesse de l’offre, il faudrait sans doute proposer de nombreux picks aux Bulls pour les convaincre de céder leur All-Star.

Orlando Magic

Orlando reçoit : Zach LaVine

Chicago reçoit : Gary Harris, Markelle Fultz, Joe Ingles et compensation draft

Le Magic est excellent en défense mais pêche terriblement en attaque. L’arrivée d’un scoreur serait la bienvenue ! Est-ce que les dirigeants voudront sacrifier Markelle Fultz ? Sa présence dans le cinq majeur a toujours été bénéfique pour la franchise floridienne. Jalen Suggs serait alors redécalé au poste un si jamais le deal se faisait sous cette formule.

Il peut aussi y avoir un scénario où les deux restent si Chicago accepte de prendre le contrat expirant de Jonathan Isaac à la place de celui de Fultz. Mais ce serait une contrepartie faiblarde en termes de joueurs (trois vétérans free agents en fin de saison) et il faudrait renchérir en tours de draft.

Detroit Pistons

Detroit reçoit : Zach LaVine

Chicago reçoit : Killian Hayes ou Jaden Ivey, Alec Burks, Joe Harris, Kevin Knox et compensation draft

Les Pistons ne veulent pas tanker mais ils n’ont gagné que 2 de leurs 12 premiers matches. L’arrivée de Zach LaVine peut-elle accélérer le processus ? Cade Cunningham est de toute façon déjà utilisé plus ou moins comme un meneur et il aurait une vraie deuxième menace à ses côtés.

Jaden Ivey a perdu sa place dans le cinq et il joue peu. Killian Hayes est un bon complément dans le cinq majeur mais il a parfois eu du mal à s’imposer en attaque. N’importe lequel des deux représenteraient une option intéressante pour Chicago. Detroit peut aussi garder ses deux jeunes arrières et proposer le contrat expirant de James Wiseman, deuxième choix de la draft 2020.