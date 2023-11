Zach LaVine, un transfert à venir cette saison ?

Les Chicago Bulls seraient de plus en plus ouverts à l’idée de se séparer de Zach LaVine et de prendre une autre direction.

Pourquoi donc changer une équipe qui ne gagne pas ? C’est vrai ça, quelle idée ! Les Chicago Bulls affichent un bilan de 192 victoires et 284 défaites depuis qu’ils ont envoyé Jimmy Butler aux Minnesota Timberwolves en 2017. Zach LaVine, débarqué en contrepartie au même moment, s’est depuis affirmé comme un All-Star, un scoreur de renom dans cette ligue mais aussi comme la pièce maîtresse de la franchise de l’Illinois. Sans grand succès, du moins sur le plan collectif.

Les Bulls n’ont disputé qu’une série de playoffs depuis, pour une élimination en cinq manches au premier tour. Ils sont passés sous deux régimes de management différents et trois coaches ont pris place sur le banc. Malgré ça, le front office a renouvelé l’expérience autour de son trio majeur en prolongeant Nikola Vucevic l’été dernier tout en gardant DeMar DeRozan et donc LaVine. Mais le changement, c’est peut-être enfin pour bientôt.

En effet, selon The Athletic, l’organisation serait de plus en plus ouverte à un transfert de l’arrière de 28 ans. Et plusieurs équipes pourraient déjà se pencher sur le dossier. Il s’agirait notamment des Philadelphia Sixers, des Los Angeles Lakers et du Miami Heat. Trois équipes ambitieuses à la recherche d’une troisième star.

Reste à savoir quel sera le prix demandé par les Bulls. Zach LaVine est dans la deuxième année d’un contrat à 215 millions de dollars sur cinq saisons. Il tourne à 21,9 points, 40% aux tirs et 30% derrière l’arc sur les 11 matches disputés jusqu’à présent.

Zach LaVine et OG Anunoby, les pistes sérieuses des 76ers ?