Saddiq Bey, une belle occasion à saisir sur le marché ?

Les Detroit Pistons n'ont pas l'air de compter sur Saddiq Bey pour les années à venir. Si le niveau réel de l'ailier de 23 ans est celui de cette saison, ça peut s'entendre. Si ce n'est qu'un petit creux après deux très belles et prometteuses saisons en NBA, alors il devrait y avoir des prétendants pour récupérer l'ancien de Villanova.

D'après Jake Fischer de The Athetic, plusieurs franchises ont déjà contacté les Pistons pour les sonder au sujet de Bey. Pour l'heure, Detroit réclamerait un 1er tour de Draft non-protégé pour lâcher l'intéressé. Cela peut paraître beaucoup, mais dans l'idée pourquoi ne pas imaginer une équipe franchir le pas ?

La saison dernière, Saddiq Bey tournait à plus de 16 points et 5 rebonds, à presque 35% à 3 points, avec à son actif quelques cartons offensifs. Un joueur de cet âge, avec un profil de potentiel 3&D, c'est toujours assez recherché en NBA. Il faudra surveiller la situation autour de lui à l'approche de la trade deadline en février. Une équipe un peu plus ambitieuse à court terme que les Pistons pourrait se dire que Bey serait un ajout intéressant.

Cette saison, Saddiq Bey tourne à 14.4 points et 4.2 rebonds à 40%.

