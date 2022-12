Pat Beverley et les Lakers, c’est déjà fini ?

Patrick Beverley est arrivé à Los Angeles lors de l'intersaison en fanfaronnant un peu. A ses yeux, il allait apporter le leadership et le no-bullshit mode qui manquaient jusque-là aux Lakers pour jouer le titre. Après 27 matches cette saison, il semblerait que l'expérience soit déjà un échec.

L'aboyeur le plus clivant de la ligue est toujours dans la rotation de Darvin Ham, mais son impact sur et en dehors du terrain semble quand même très limité. A tel point que d'après Jake Fischer de The Athletic, Beverley envisage déjà un retour aux Minnesota Timberwolves. Comment ? En négociant un buy-out avec l'équipe dans laquelle les Lakers pourraient le trader. Car oui, à l'approche de la deadline des trades, Patrick Beverley fait partie des joueurs que l'on imagine candidats à un départ.

Il y a deux conditions à remplir avant qu'un retour à Minneapolis s'opère, mais l'atmosphère chez les Wolves et l'importance qu'il avait au sein du vestiaire semblent manquer à l'ancien meneur des Clippers et des Rockets.

Cette saison, Patrick Beverley tourne à 4.6 points, 3.7 rebonds et 2.4 passes de moyenne en 26 minutes par match à... 30% d'adresse globale.

Patrick Beverley ne regrette pas son geste et insulte Deandre Ayton

Pat Beverley has a “desire to return” to the Timberwolves if the Lakers trade him and his new team buys him out, per @JakeLFischer pic.twitter.com/fovpdjVswy

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 15, 2022