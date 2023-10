Les Spurs prolongent Zach Collins et affirment leur confiance dans le projet

Autour de Victor Wembanyama, les Spurs progressent dans leur projet. Zach Collins, qui aurait dû devenir agent libre à la fin de la saison, a signé une extension de contrat de deux ans pour 35 millions de dollars ce dimanche. Une décision logique et attendue compte tenu de son rôle au sein de l’équipe et de sa complémentarité avec le rookie français dans la raquette. « Je veux être ici », a-t-il souligné devant les médias, après avoir paraphé son nouveau contrat.

Durant la pré-saison, le joueur de 25 ans a brillamment démontré son talent. Sur ses quatre rencontres, il a enregistré des moyennes de 14,3 points (57,9 % de réussite aux tirs), 6,3 rebonds et 4,8 passes décisives en 21,7 minutes par match. Surtout, sa présence a clairement bénéficié à « Wemby » et au collectif dans son ensemble.

Un tandem convaincant avec Victor Wembanyama

« Souvent, lorsque je joue aux côtés d’un pivot physique dans la raquette, cela fonctionne bien », esquissait Victor Wembanyama dès le media day. Déjà à ce moment-là, il affirmait avoir développé « une bonne entente sur le terrain » avec Zach Collins. « À l’entraînement, dès qu’on a l’occasion de choisir son équipe, c’est lui que je choisis, parce que ça marche bien », racontait-il alors.

Leurs premiers matches de préparation ont confirmé cette impression. L’intérieur de 2,11 m apporte une dimension physique importante dans la raquette. Bon finisseur, défenseur rugueux, il complète très bien leur tandem et s’intègre à merveille dans le contexte collectif de l’équipe.

Zach Collins, un joueur clé et prometteur

Les Spurs ont exprimé à plusieurs reprises leur intention de jouer souvent sans meneur de formation cette saison. Dans ce système où la création est partagée entre les cinq joueurs sur le terrain, Zach Collins occupe un rôle déterminant. En tant que point de fixation dans la raquette et créateur depuis le poste haut, son apport est essentiel dans l’organisation du jeu. « J’adore faire circuler le ballon et permettre à nos extérieurs de faire autre chose que sortir d’un écran », a-t-il expliqué en conférence de presse, lundi dernier, après avoir distribué 5 passes décisives en 22 minutes. « J’espère que ces gars savent maintenant que j’ai l’intention de leur envoyer la balle. »

Sa capacité à s’écarter du cercle (37,4 % à trois points la saison dernière) est également l’une des clés du « big lineup », avec Jeremy Sochan, Devin Vassell, Keldon Johnson et Victor Wembanyama. À 25 ans, il possède encore d’une marge de progression et pourrait devenir un véritable joueur d’avenir pour San Antonio. Son salaire, représentant moins de 12 % du salary cap, semble ainsi pleinement justifié. Son extension de contrat, conséquente à celles de Tre Jones et Devin Vassell, témoigne en tout cas de la confiance accordée par la franchise à son effectif actuel.

