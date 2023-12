Un air de déjà-vu : les Spurs de Victor Wembanyama ont essuyé leur quinzième revers consécutif ce mercredi, face aux Timberwolves (94-102). Une fois de plus, ils ont cédé en seconde période. Pourtant, au milieu de cette routine, est survenu un changement majeur.

Alors que l’équipe flirte avec la plus longue série de défaites de l’histoire de la franchise (16), Gregg Popovich s’est résigné à ajuster son lineup. Exit Jeremy Sochan à la mène. Celui-ci a rejoint le banc, laissant sa place à Devin Vassell, de retour en première ligne. Cedi Osman a également fait son entrée parmi les titulaires.

D’après Cleaning The Glass, ce groupe n’avait jamais partagé la moindre possession depuis le début de la saison. L’entraîneur, dans son mutisme habituel, n’a rien dit de sa décision avant la rencontre. Les médias l’ont appris une trentaine de minutes avant l’entre-deux.

« C’était ce que nous voulions faire », a-t-il simplement affirmé, interrogé sur ce choix en conférence de presse. Les Spurs présenteront-ils la même formation contre les Bulls vendredi ? « Nous verrons », a éludé Popovich.

"I think they did well. It's the best team in the west, we gave them a good run."

