Sandrine Gruda out, les Bleues au Mondial sans leur arme principale

Très mauvaise nouvelle pour l'équipe de France à trois semaines de la Coupe du monde en Australie. Les Bleues viennent d'apprendre le forfait de leur capitaine (en l'absence d'Endy Miyem) et meilleure marqueuse Sandrine Gruda. L'intérieure de l'ASVEL est touchée au mollet et ne sera pas remise à temps pour le début de la compétition, le 22 septembre prochain. Des examens effectués lundi ont révélé une lésion musculaire trop sévère pour lui permettre de guider les Tricolores vers une première médaille mondiale depuis... 1953.

En l'absence de l'expérimentée Gruda (35 ans), les joueuses de Jean-Aimé Toupane vont devoir se tourner vers d'autres leaders. A l'heure qu'il est, le sélectionneur n'a pas encore arrêté sa liste, même si celle-ci s'affine forcément après le forfait de Sandrine Gruda et le départ d'Ornella Bankolé. Dix-sept joueuses figurent toujours dans le groupe élargi, dont Gabby Williams et Iliana Rupert, qui disputent les playoffs WNBA avec Seattle et Las Vegas.

Vendredi, les Bleues seront opposées à la Belgique pour le début de leur préparation à Pau, avant de se rendre à leur tour chez les voisines belges le dimanche 4 à Courtrai. Viendra ensuite l'officialisation de la liste des 12 et l'heure du départ pour l'Australie, avec de nouvelles rencontres de préparation. L'Australie (16 septembre), la Belgique (18 septembre) et les Etats-Unis (19 septembre) seront au programme.

Pour rappel, l'équipe de France sera dans le groupe B avec l'Australie, le Canada, le Japon, la Serbie et le Mali.

Le groupe élargi des Bleues à l'heure actuelle

Postes 1/2 : Marine Johannès, Marine Fauthoux, Lisa Berkani, Caroline Hériaud, Marie Pardon, Marie-Eve Paget.

Postes 2/3 : Gabby Williams, Sarah Michel, Sarah Chevaugeon, Kendra Chery, Migna Touré.

Postes 4/5 : Iliana Rupert, Alexia Chartereau, Marième Badiane, Helena Ciak, Ana Tadic, Assitan Koné.

