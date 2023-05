Sans J-Cole, Caleb Martin n’aurait pas eu sa chance à Miami

Le Miami Heat est en Finales NBA et Caleb Martin a joué un rôle essentiel dans cette qualification. La franchise floridienne, spécialiste de la relance et du développement de joueurs de l'ombre, a de nouveau réussi son coup avec l'ancien des Charlotte Hornets. Ce qu'on ne savait pas avant que Martin lui-même ne l'explique sur TNT avant le game 7 lundi, c'est que sans l'intervention de J-Cole, le rappeur de Caroline du Nord, excellent basketteur au demeurant, il n'aurait jamais eu sa chance du côté de South Beach.

Alors qu'il avait très peu de touches au sortir de sa rupture de contrat avec les Hornets en 2021, Caleb Martin a eu la chance d'avoir noué une relation avec J-Cole.

"On se connaissait depuis quelque temps avec J. Je m'entraînais dans sa salle après avoir été coupé par Charlotte. Il me voyait tous les jours et me demandait à chaque fois pourquoi je n'avais signé nulle part et pourquoi je ne m'entraînais pas dans la salle d'une équipe. Je lui ai répondu que je n'avais pas été en contact avec qui que ce soit.

Il est allé directement sur son téléphone dans ses contacts et a appelé Caron Butler (assistant d'Erik Spoelstra depuis 2020, NDLR). J'ai pu aller à Miami, participer à un scrimmage... Ils avaient déjà quelqu'un de signé sur un two-way contract, mais j'ai bien joué et le reste appartient à l'histoire".

L'histoire en question, c'est une place de plus en plus importante dans la rotation du Heat, jusqu'à ces playoffs et cette série face à Boston où il aurait parfaitement pu être élu MVP de la finale de Conférence à la place de Jimmy Butler, avant un affrontement excitant avec les Nuggets pour le titre de champion.

Caleb Martin, le vrai MVP de la finale de l'Est