Et si le joueur le plus important des Nets dans la course au titre était Kyrie Irving ? C'est ce que semble penser Isiah Thomas.

Les Brooklyn Nets ne se cachent pas. A un mois de la saison, tout le monde sait que la pression est sur eux, à partir du moment où le trio Kevin Durant-Kyrie Irving-James Harden est apte à jouer la majorité des matches et débarque en playoffs sans pépin physique. Pour la plupart des gens, le joueur-clé est évidemment Kevin Durant, double MVP des Finales et ancien MVP. Pour Isiah Thomas, c'est plutôt du côté d'Irving que se jouera ou non le titre 2022.

Dans un entretien avec Etan Thomas, "Zeke" a défendu bec et ongles l'importance de Kyrie Irving dans cette équipe, tout en se plaçant de son côté dans la bataille qu'il a menée contre les médias et ceux qui critiquaient son fonctionnement.

"En 2016, les Cleveland Cavaliers ne sont pas champions si Kyrie n'est pas là. Et de la manière dont cette équipe est construite actuellement, les Nets ne peuvent pas gagner le titre si Kyrie Irving n'est pas dans l'équipe. Point. Je respecte l'indépendance de Kyrie. Parfois on se trompe, parfois ce sont les médias qui se trompent. Sauf que quand ce sont eux qui sont en tort et qu'on le dit, leur réponse est souvent : 'Comment osez-vous ?' Ils reçoivent des informations sur un joueur et ce qu'il pense ou compte faire, mais ils doivent accepter le fait que ces informations sont peut-être erronées. Kyrie a simplement demandé que l'on respecte sa parole et les informations qui venaient de lui".

Lorsqu'il est à son meilleur niveau physique et mental, "Uncle Drew" est évidemment une force majeure de la ligue. Mais on a quand même dans l'idée que le plus important pour Brooklyn, au moment où les playoffs débuteront, ce sera d'avoir au moins "KD" et l'un des deux autres trublions à 100%, que ce soit Kyrie ou James Harden. Si les trois sont là, stopper Brooklyn sera un exploit.

