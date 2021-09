Kyrie Irving créé une polémique sans le vouloir avec un message bizarre

« Enlevez votre masque. » Voilà le message de Kyrie Irving, en substance. On suppose que la première chose qui vous vient en tête, dans cette triste période, c’est le masque de protection qu’on se colle sur la bouche et sur le nez à chaque fois que l’on rentre dans un lieu fermé. Du coup, quand le meneur All-Star des Brooklyn Nets balance ça en pleine épidémie, ça fait grincer des dents.

My mask is off. Now take yours off. No fear.

On se doutait bien que son tweet n’était pas spécialement lié au COVID-19 vu la tournure de sa phrase. Mais le « Enlevez le votre, n’ayez pas peur », n’était peut-être pas la meilleure chose à dire alors qu’il est suivi par des millions de fans, dont certains qui s’inspirent grandement de leurs idoles au point de les prendre au mot. Devant la polémique naissante, Kyrie Irving a été obligé de s’expliquer.

“Mask off” means

You stop being something you’re not and stop lying to yourself. It’s the moment you discover the real you and can walk around with NO FEAR in a society that shows a lot of the masks people wear to hide who they truly are.

*nothing COVID rule related!! Relax 🤞🏾

— A11Even (@KyrieIrving) September 15, 2021