Scoot Henderson va rater le choc contre Victor Wembanyama

La dernière fois que Victor Wembanyama et Scoot Henderson se sont retrouvés sur un terrain de basket, ils ont fait le show. Un temps rivaux dans la course au premier choix de la draft avant que le Français écrase la concurrence, les deux jeunes hommes ont brillé lors des deux rencontres d'exhibition entre le G-League Ignite et les Mets de Boulogne-Levallois en octobre dernier. Leurs retrouvailles étaient attendues et la NBA espéraient surfer sur cette affiche prévue dès leur deuxième match de Summer League à Las Vegas. Mais le meneur drafté en troisième position par les Portland Trail Blazers ne sera pas de la partie. Turner Sports a annoncé son forfait en raison d'une blessure à l'épaule.

Plutôt bon pour ses débuts, Henderson a compilé 15 points, 5 rebonds et 6 passes avant de sortir suite à son pépin physique. C'est finalement peu probable qu'il rejoue cet été avec les Blazers. De son côté, Wembanyama a connu une première plus délicate avec 9 points, 8 rebonds, 5 blocks mais seulement 2 sur 13 aux tirs dont 1 sur 6 à trois-points.

CQFR : Holmgren c’est solide, Coulibaly sort le contre de la nuit