Scottie Pippen assure que Phil Jackson est raciste, ça devient chaud

Scottie Pippen est dans une drôle de période. Comme quelqu'un qui aurait retenu trop de rancœur pendant des années et serait dans l'incapacité de la contrôler aujourd'hui. Plutôt discret avant The Last Dance, Pippen a commencé à laisser apparaître de l'aigreur et des regrets concernant certaines périodes de sa carrière et ce qui s'apparente à un manque de reconnaissance. Et c'est en train de devenir très moche.

Le fameux soir où il a refusé de reprendre le jeu parce que Phil Jackson avait préparé un système pour que Toni Kukoc prenne un tir à la dernière seconde plutôt que lui, notamment, n'est toujours pas digéré. A tel point que Scottie Pippen est allé loin dans la critique. Très loin.

L'ancienne star des Chicago Bulls a récemment laissé entendre que le choix du Zen Master avait des motivations racistes. De passage dans le podcast de Dan Patrick, le Hall of Famer n'a pas changé d'avis et a offert une explication un peu confuse.

"On a joué une année sans Michael Jordan. Je n'avais même pas droit à un tir ? J'avais fait tout le sale boulot. Pourquoi Toni, qui était rookie, a eu droit à ce tir à la dernière minute alors que c'était l'équipe de Scottie Pippen ? C'est ce que je veux dire quand je parle de décision à caractère racial. J'étais sur un rythme de MVP cette saison-là. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas ce joueur que j'étais en position de réussir ? Michael Jordan n'était pas là. Qui aurait dû être le suivant ?"

[Dan Patrick intervient : "Si tu décris le choix de Phil comme raciste, alors tu sous-entends que Phil lui-même est raciste".]

"Je n'ai aucun problème avec ça. Est-ce que je crois qu'il était ou est raciste ? Oh oui. Vous vous souvenez quand il a quitté les Lakers et écrit son livre où il a dit du mal de Kobe Bryant et l'a rabaissé, puis est revenu le coacher ? Qui ferait un truc comme ça ? Vous, vous prenez ça pour de la déloyauté. Moi je l'interprète à ma manière. J'ai été dans le vestiaire et à l'entraînement avec lui. Vous, vous voyez ça de loin".

Scottie Pippen a aussi envoyé un scud à Michael Jordan, dans la lignée de ce qu'il avait déjà évoqué au moment de la sortie du documentaire The Last Dance. Pour lui, "TLD" ne raconte pas l'histoire des Bulls, mais sert uniquement à glorifier MJ.

"Ces images avec Steve Kerr, quand il lui dit de se tenir prêt, ce n'était pas naturel. A qui appartenaient les caméras auxquelles Michael s'adressait ? A Michael Jordan. Elles travaillaient pour lui, pour préparer son documentaire, pas un documentaire sur les Chicago Bulls".

Scottie Pippen est en roue libre et on espère quand même que les choses vont s'apaiser. Il est toujours triste de voir des équipes et des joueurs légendaires se déchirer de la sorte.

DP: ".. By saying it was a racial move then you're calling Phil Jackson a racist..." Pippen: "I don't have a problem with that." DP: "Do you think Phil was?" Pippen: "Oh yeah..." Exchange with @ScottiePippen on Phil's decision to have Kukoc take final shot against the Knicks pic.twitter.com/pH2aDLMDcQ — Dan Patrick Show (@dpshow) June 28, 2021

