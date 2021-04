Scottie Pippen en deuil après la mort de son fils aîné

Scottie Pippen a annoncé lundi, dans un communiqué sur Twitter, une terrible nouvelle. Antron, son fils aîné, né de son union avec Karen McCollum, est mort dimanche. La légende des Chicago Bulls n'a pas indiqué les causes exactes du décès de son fils, âgé de 33 ans, mais a évoqué l'asthme chronique qui l'a selon lui privé d'une carrière de joueur professionnel.

Nous adressons toutes nos condoléances à Scottie Pippen et à ses proches dans cette terrible épreuve.

I’m heartbroken to share that yesterday, I said goodbye to my firstborn son Antron. The two of us shared a love for basketball and we had countless conversations about the game. (1/3) pic.twitter.com/Zt3wo8wpcg

— Scottie Pippen (@ScottiePippen) April 19, 2021