Scottie Pippen en colère contre Michael Jordan, il se lâche !

Rien de mieux qu’un bon buzz à la sortie d’un livre. Les agents du marketing le savent. Alors est-ce vraiment un hasard si l’un des premiers extraits du bouquin sur la vie de Scottie Pippen, « Unguarded », concerne Michael Jordan ? Et plus particulièrement la colère de Pip’ envers MJ ? Apparemment, l’ancien compère de Sa Majesté n’a pas du tout apprécié le ton et le traitement du documentaire « The Last Dance. »

« Même dans le deuxième épisode, qui était centré sur mon enfance difficile et mon parcours atypique jusqu’en NBA, tout revenait à MJ et sa détermination. Je n’étais rien de plus qu’un faire-valoir. Il m’a appelé ‘son meilleur coéquipier’. Même s’il avait essayé, il n’aurait pas pu être plus condescendant que ça », écrit le Hall Of Famer.

Scottie Pippen était évidemment plus qu’un simple coéquipier de Michael Jordan aux Chicago Bulls. On parle tout de même de l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Pas juste un All-Star qui l’aidait à gagner des titres. En tout cas, le documentaire, critiqué par plusieurs anciens joueurs, a vraiment laissé des traces.

« Chaque épisode, c’était pareil : Jordan sur un piédestal et les autres au second plan. C’était pareil qu’à l’époque, quand il nous considérait comme un ‘supporting cast’. On ne recevait aucun crédit quand on gagnait à l’époque mais tout nous retombait dessus quand on perdait. Michael pouvait shooter à 6 sur 24 et perdre 5 ballons mais il était toujours le MJ parfait auprès de la presse et des fans. »

Ah oui quand même. Le livre de Scottie Pippen sort le 9 novembre et, du coup, il met déjà l’eau à la bouche.

