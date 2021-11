Scottie Pippen insiste : « Michael Jordan a ruiné le basket »

Scottie Pippen a visiblement beaucoup parlé de Michael Jordan dans son livre. Ces dernières semaines, des extraits du bouquin Unguarded ont filtré dans la presse. Et ils ont quasiment tous un point commun : ils visent à dénigrer His Airness.

Un moyen pour l'ancien joueur des Chicago Bulls de régler ses comptes avec son ex-coéquipier. Et de s'assurer un véritable buzz autour de la sortie de son livre. Dans un nouveau passage, Pippen a encore piqué MJ en utilisant notamment LeBron James.

"Je pourrais aller jusqu'à dire que Mike a ruiné le basket-ball. Dans les années 80, sur les terrains de jeu, tout le monde faisait circuler le ballon, faisait des passes pour aider l'équipe. Cela s'est arrêté ensuite dans les années 90. Les enfants voulaient être 'comme Mike'. Eh bien, Mike ne voulait pas passer, il ne voulait pas se bouger pour prendre des rebonds, ou défendre face au meilleur joueur. Il voulait donc que tout soit fait pour lui. C'est pourquoi j'ai toujours pensé que LeBron James était le meilleur joueur que ce jeu ait jamais connu - il fait tout et incarne ce qu'est vraiment le jeu", a jugé Scottie Pippen.

On savait que Pippen avait mal vécu le documentaire The Last Dance. Il avait ainsi regretté la version racontée à la gloire de Jordan. Et visiblement, pour rééquilibrer les choses, il a donc décidé de l'allumer tout au long de son livre.

