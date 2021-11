Scottie Pippen, en roue libre, envoie une nouvelle pique à Michael Jordan

Après s’en être déjà pris à Michael Jordan pour le traitement du documentaire The Last Dance, Scottie Pippen est encore revenu à la charge.

Ce n’est plus juste un coup de buzz pour faire la promotion de son livre, c’est carrément devenu une attaque au bazooka. Une vendetta personnelle de Scottie Pippen envers Michael Jordan, son ancien ami et coéquipier.

L’autre légende des Chicago Bulls avait déjà critiqué Sa Majesté en soulignant le dédain accordé – selon lui – à tous ses coéquipiers dans le documentaire The Last Danse, diffusé sur Netflix l’an dernier.

Scottie Pippen en colère contre Michael Jordan, il se lâche !

C’est au cours d’une interview que Pippen a planté la deuxième lame. Alors qu’un journaliste lui demandait s’il n’avait pas reçu assez de crédit pour ses performances lors du Game 6 des finales 1998 malgré des douleurs au dos, il s’est permis une petite comparaison avec Jordan.

« Je vais vous poser une question : est-ce que c’est plus simple de jouer avec la grippe ou une hernie discale ? Et bien je n’entends jamais parler de mes matches malgré ma blessure au dos. Mais j’entends parler de ‘Flu Game’, sérieux. »

Scottie Pippen fait référence au fameux Game 5 des finales 97. Michael Jordan avait brillé malgré des symptômes grippaux (ou après une cuite… enfin bref). L’un des nombreux faits d’armes qui constitue aussi sa légende.

Mais ça n’impressionne pas son camarade, qui jonglait avec des pépins plus délicats. Il a confié dans son bouquin « Unguarded », qu’il n’aurait pas pu jouer le Game 7 si le Jazz l’avait emporté. Pippen semble avoir plus que jamais besoin d’amour et de reconnaissance.

Scottie Pippen pique Michael Jordan en utilisant LeBron James